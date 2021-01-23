На подъездах к Москве замечена бронетехника

https://static.news.ru/photo/2afd41f8-5d5d-11eb-845f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Около 10 часов утра на Горьковском шоссе были замечены бронетранспортёры, движущиеся в сторону Москвы.

Колонну бронетехники заметил корреспондент «Медузы», который ехал на автомобиле по Горьковскому шоссе в обратном от Москвы направлении. Связано ли появление военной техники с предстоящей в Москве акцией в поддержку Навального, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, в работе социальной сети Twitter на территории Москвы произошёл крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу сайтов. Судя по инфографике, сбой начался примерно в 11:00 по столичному времени. Пользователи жалуются на долгую прогрузку сайта в веб-версии, а также на сбои в работе приложения.

Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина потребовала временно запретить работу приложения TikTok в России из-за призыва к протестам 23 января. Она высказала мнение, что на подобные провокации тратятся колоссальные деньги, и призвала приостановить работу соцсетей, так как призывы выйти «погулять» 23 января противоречат закону о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

23 января в десятках городов России проходят акции, участники которых требуют освободить Алексея Навального из СИЗО. Ранее активисты его штаба в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.