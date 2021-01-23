В работе Twitter на территории Москвы произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/ab8410f8-5d59-11eb-88ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В работе социальной сети Twitter на территории Москвы произошёл крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу сайтов.

Судя по инфографике, сбой начался примерно в 11:00 по столичному времени. Пользователи жалуются на долгую загрузку сайта в веб-версии, а также на сбои в работе приложения.

23 января в Москве и других российских городах ожидаются акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле.

Ранее NEWS.ru писал, что Лига безопасного интернета требует временно запретить работу приложения TikTok в России из-за призыва к протестам 23 января. Такое заявление сделала глава лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Она отметила, что подобного рода призывы чаще всего распространяются в Twitter и TikTok в больших объёмах. В связи с этим глава Лиги безопасного интернета требует ограничить работу этих соцсетей или даже временно их заблокировать на территории России.