https://static.news.ru/photo/ad49ba7e-49a4-11ea-822b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три студента МГУ из Китая госпитализированы с температурой. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, до этого из университета были госпитализированы шесть китайских студентов, позже их выписали. Садовничий высказал надежду, что студенты, отправленные в больницу 7 февраля, также будут выписаны.

Абсолютно нет никаких тревог, всё очень жёстко контролируется, — заявил Садовничий в беседе с журналистами.

По его словам, в университете устроена жёсткая система проверки студентов, в круглосуточном режиме работает штаб. Садовничий отметил, что в медицинском центре МГУ создан отдельный ход. Через него на проверку к врачам отправляются приехавшие студенты перед тем, как зайти в аудиторию или поселиться в общежитии, сообщает РИА Новости.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. В мире заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, 1,5 тысячи человек выздоровели.

NEWS.ru писал, что платная услуга проверки на коронавирус на дому появилась в Санкт-Петербурге.