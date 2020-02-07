НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге запустил услугу по проверке на коронавирус на дому.
Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус, опасаясь заболевания. Если человек боится, то можно снять страх, сдав анализы, — рассказали в институте.
Стоимость анализа составляет 5 тысяч рублей, вызов медсестры — 1,5 тысячи. Сообщается, что результаты анализа будут готовы на следующий день после забора биоматериала,
Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные обнаружили коронавирус у панголинов. Это редкие млекопитающие, чьё тело покрыто крупной чешуёй. Сообщается, что геномная последовательность коронавируса у этих животных совпадает на 99% с геномом коронавируса 2019-nCOV, выделенного у заражённых людей.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже эпидемия распространилась по всему Китаю. По данным на 7 февраля, в мире коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, выздоровели — более 1,5 тысячи человек.
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