Тверской суд арестовал жену основателя секты «бог Кузя» скрипачку Анастасию Чеботарёву. Ей пока не предъявлено обвинение, она находится в статусе подозреваемой. Женщине инкриминируют мошенничество (ч.4 статьи 159 УК) и участие в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.3 статьи 239 УК). Её уголовное дело недавно было объединено вместе с остальными делами, касающимися деятельности «бога Кузи». Как прошёл суд над бывшей музыканткой, а ныне участницей деструктивной секты — в материале NEWS.ru.

В зале суда Анастасия уже не выглядит так роскошно как на фотографиях с выступлений со скрипкой в руках: она сидит в «аквариуме» в спортивном костюме, осунувшаяся, невзрачная и смотрит в пол.

Судья Мария Сизинцева зачитывает ходатайство следователя о заключении бывшей скрипачки под стражу. В нём указано, что Чеботарёва совершила имущественные преступления против населения, а незаконная деятельность являлась единственным источником дохода. Сама подозреваемая также подтвердила, что на данный момент официально не трудоустроена.

Материалы уголовного дела до конца не собраны, в связи с чем следствие продлено до 2 марта 2020 года. На этот же срок правозащитники просят арестовать и Чеботарёву. Расследование по делу секты идёт с 2014 года, его основатель и глава Андрей Попов уже получил свой срок — пять лет колонии.

Обвинение утверждает, что дело против Чеботарёвой возбуждено ещё в 2016 году. 8 августа 2016 года ей избрана подписка о невыезде, тем же днём жена сектанта подалась в бега и была объявлена в розыск.

Анастасия Чеботарева в зале Тверского суда Алсу Менибаева/NEWS.ru

Подсудимая же уверяет, что ни от кого не скрывалась и вообще не знала, что находится в розыске. Как только в январе 2020 года ей стало известно об этом, она сама пришла к следователям.

— Вы знали, что являетесь фигуранткой уголовного дела? — задала вопрос судья. — Нет, не знала. Слышала только, что есть дело секты, но в отношении других людей, — ответила подозреваемая.

Сторона защиты просила приобщить медицинские документы, в частности выписку Чеботарёвой из больницы. Выяснилось, что женщина страдает эпилепсией, а также у неё опухоль головного мозга.

Кроме того, адвокат просила приобщить заявление Жанны Фролушкиной — подруги Чеботарёвой, которая готова предоставить жильё и не против, чтобы подследственная находилась там во время домашнего ареста. Следователь с прокурором возражали: Фролушкина — сама недавно осуждённая фигурантка этого дела, а предлагаемое жильё — та самая квартира на Краснопролетарской улице, в которой располагалась секта.

Помимо Чеботарёвой суд арестовал ещё двоих участников секты «бога Кузи» — Владимира Кучера и Ирину Шевченко. Им вменяют те же преступления — мошенничество в крупном размере и участие в организации, посягающей на права граждан. Срок ареста аналогичен — до 2 марта 2020 года.

По версии следствия, участники секты работали на православных выставках, где собирали деньги на восстановление храмов и помощь православным на юго-востоке Украины. Далее деньги использовались для нужд секты. Общая сумма преступного дохода составила 7,5 млн рублей.