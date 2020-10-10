Три человека погибли в ДТП с участием поезда и автобуса в Бангладеш

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Три человека погибли в результате столкновения поезда с автобусом в Бангладеш.

Авария произошла на железнодорожном переезде в округе Фени на юго-востоке страны. От полученных травм двое пострадавших скончались на месте происшествия и ещё один умер в больнице, передаёт bdnews24.

Из-за ЧП рельсовый путь временно закрыли. Причины ДТП выясняются.

Ранее товарный поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде на северо-востоке Таиланда. Жертвами аварии стали по меньшей мере 20 человек, ещё более 30 пострадали. Согласно отчёту Управления по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао, в автобусе находились около 60 человек. Он направлялся из провинции Самутпракан в один из храмов. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаумов, писал NEWS.ru.