При столкновении поезда с автобусом в Таиланде погибли 20 человек

https://static.news.ru/photo/62b1dd5e-0b85-11eb-8f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: HANSSON KRISTER/Global Look Press

Товарный поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде на северо-востоке Таиланда. Жертвами аварии стали по меньшей мере 20 человек, ещё более 30 пострадали.

Согласно отчёту Управления по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао, в автобусе находились около 60 человек. Он направлялся из провинции Самутпракан в один из храмов. ДТП произошло в районе 08:00 (04:00 мск) на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаумов.

Предварительно, водитель автомобиля, несмотря на работающий семафор, решил проехать перед приближающимся поездом, который пытался затормозить. Пассажирами автобуса были рабочие одной из фабрик Самутпракана.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства происшествия, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре машины столкнулись в Петрозаводске. В результате аварии погибли два человека, ещё двое получили травмы.