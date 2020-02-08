Фото: УМВД России по Курской области

В Минздраве Республики Коми сообщили, что один из пассажиров самолёта Utair, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска, обратился к медикам с ушибом.

Один пассажир обратился в медпункт усинского аэропорта, но скорая помощь не понадобилась, — сообщили ТАСС в Минздраве. В справочной службе аэропорта агентству рассказали, что люди с этого борта уже получают...