На 30-м километре трассы Курск — Касторное произошло ДТП. В результате инцидента погибло три человека.
По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и КАМАЗа. В результате ДТП — трое погибших в легковом автомобиле. Водитель КАМАЗа госпитализирован, — цитирует сообщение пресс-службы МВД «Интерфакс».
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются детали инцидента.
Ранее NEWS.ru информировал о ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в столкновении четырёх автомобилей пострадали три человека.
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