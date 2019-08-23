В Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и автобуса погибли три человека. Авария произошла на трассе в Новоаннинском районе.
Как сообщают экстренные службы региона, пострадавшие в ДТП женщина и ребёнок доставлены в реанимацию. У них множественные травмы, в том числе черепно-мозговые, переломы.
Отмечается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. В легковом автомобиле находились пять человек, из них двое — дети. Погибли двое мужчин и ребёнок, уточняет
Как ранее сообщал News.ru, 20 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске.