https://static.news.ru/photo/f7fa39c6-c629-11e9-95e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и автобуса погибли три человека. Авария произошла на трассе в Новоаннинском районе.

Как сообщают экстренные службы региона, пострадавшие в ДТП женщина и ребёнок доставлены в реанимацию. У них множественные травмы, в том числе черепно-мозговые, переломы.

Отмечается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. В легковом автомобиле находились пять человек, из них двое — дети. Погибли двое мужчин и ребёнок, уточняет ТАСС .

Как ранее сообщал News.ru, 20 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске.