На 145-м километре трассы М-5 «Урал» возле населённого пункта Врачово Московской области произошло крупное ДТП. Столкнулись две иномарки.
В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
На данном участке трассы затруднено движение,
Как писал NEWS.ru ранее, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По его данным, столкновение машин произошло на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.
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