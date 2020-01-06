https://static.news.ru/photo/ae78c010-320d-11ea-b9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 145-м километре трассы М-5 «Урал» возле населённого пункта Врачово Московской области произошло крупное ДТП. Столкнулись две иномарки.

В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

На данном участке трассы затруднено движение, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По его данным, столкновение машин произошло на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.