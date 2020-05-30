Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Саратовом

https://static.news.ru/photo/7676e64e-a2fe-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь с 30 на 31 мая на 278-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.

Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом, — передаёт «Интерфакс» сообщение источника в УГИБДД.

Отмечается, что погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, ещё одна пассажирка была госпитализирована.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Как ранее писал NEWS.ru, три автомобиля такси столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Трое человек получили разной степени ранения. Они госпитализированы. Отмечается, что на месте аварии работают медицинские сотрудники и Госавтоинспекция. Выясняются обстоятельства ДТП.