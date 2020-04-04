Три человека находятся в реанимации после взрыва газа в Орехово-Зуево

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В реанимации после детонации бытового газа в пятиэтажке подмосковного Орехово-Зуево находятся трое пострадавших. Об этом сообщил представитель городской больницы.

Один в состоянии средней тяжести, остальные двое также в реанимации, — приводит его слова РИА Новости.

При этом личность одного пострадавшего не установлена.

В МЧС ранее сообщили, что в середине дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что произошёл взрыв газовой колонки в жилом доме по адресу: улица Гагарина, дом 31.

Жертвой ЧП стал один житель дома, четверо пострадали.

Ранее NEWS.ru собрал кадры с места трагедии.