Три человека находятся в реанимации после взрыва газа в Орехово-Зуево

В реанимации после детонации бытового газа в пятиэтажке подмосковного Орехово-Зуево находятся трое пострадавших. Об этом сообщил представитель городской больницы.
Один в состоянии средней тяжести, остальные двое также в реанимации, —
приводитего слова РИА Новости.
При этом личность одного пострадавшего не установлена.
В МЧС ранее сообщили, что в середине дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что произошёл взрыв газовой колонки в жилом доме по адресу: улица Гагарина, дом 31.
Жертвой ЧП стал один житель дома, четверо пострадали.
Ранее NEWS.ru собрал кадры с места трагедии.
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