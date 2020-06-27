Три американца насмерть отравились санитайзером для рук

https://static.news.ru/photo/ade778e0-b7f9-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr---Petr Svancara/CTK

Три человека скончались и несколько пострадали в американском штате Нью-Мексико, выпив спиртосодержащее антисептическое средство для дезинфекции рук.

В Министерстве здравоохранения Нью-Мексико (NMDOH) сообщили, что пили санитайзер семь человек. Четверо из них остались в живых, но один ослеп, а трое находятся в критическом состоянии, передаёт KOB4.

Метанол — токсичная форма алкоголя, употребление которой может вызвать необратимые повреждения почек, слепоту и смерть. Представитель NMDOH Кэти Кункель призвала жителей, которые полагают, что они могли пострадать от содержащего метанол дезинфицирующего средства, обратиться к медикам. Она пояснила, что существует противоядие от отравлений метанолом, но шансы на выздоровление зависят от того, как быстро человек обратится за помощью. Также в штате открыта горячая телефонная линия по вопросам отравления этим веществом.

Кожные антисептики получили распространение на фоне пандемии коронавируса. Как правило, они производятся на основе этанола или изопропанола. Технические спирты, такие как метанол, не рекомендуется использовать для нанесения на кожу.

Как писал NEWS.ru ранее, семеро жителей Ирана скончались в марте 2020 года в результате отравления метиловым спиртом, который они выпили, чтобы уберечься от заражения коронавирусом. Инцидент произошёл в провинции Альборз. В местной прокуратуре пояснили, что погибшие употребили метанол, поверив найденной в Интернете информации о том, что он якобы помогает организму противостоять вирусу.