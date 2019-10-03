Самоходный трап въехал в Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска. Рейс должен был вылететь в Шереметьево. Никто не пострадал.
ЧП произошло в 4:15 местного времени (2:15 мск). Причина — техническая неисправность трапа. Половина пассажиров уже отправлена резервным бортом, оставшиеся вылетят в ближайшее время, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.
На месте работает комиссия.
Ранее Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Борт столкнулся с птицей во время взлёта, писал News.ru.
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