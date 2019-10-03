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В Туве мальчик, который ранее потерялся в тайге, найден живым.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по республике. По данным следствия, 12-летний ребёнок был обнаружен в 5 км от избушки, от которой он самостоятельно выдвинулся в сторону села....