Президента США Дональда Трампа информировали о ракетных обстрелах аэропорта Эрбиле и базы ВВС Айн аль-Асад.
Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм сообщила, что президент проинформирован о происходящем в Ираке и он следит за ситуацией,
Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности, — заявила Гришэм.
Иранское СМИ PRESS ТV
Как писал NEWS.ru ранее, девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад, где находятся американские военные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. Отмечается, что на базе находятся и иракские военные. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) взяли на себя ответственность за обстрел, сообщает ТАСС.
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