https://static.news.ru/photo/0cf63ce2-31ac-11ea-bfc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президента США Дональда Трампа информировали о ракетных обстрелах аэропорта Эрбиле и базы ВВС Айн аль-Асад.

Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм сообщила, что президент проинформирован о происходящем в Ираке и он следит за ситуацией, передаёт РИА Новости.

Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности, — заявила Гришэм.

Иранское СМИ PRESS ТV сообщило , что произошедшие атаки — месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Атаки производились с территории Ирана.

Как писал NEWS.ru ранее, девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад, где находятся американские военные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. Отмечается, что на базе находятся и иракские военные. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) взяли на себя ответственность за обстрел, сообщает ТАСС.