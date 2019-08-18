https://static.news.ru/photo/e744686e-c1c3-11e9-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом News.ru сообщили в экстренных службах.

Там уточнили, что поступило анонимное сообщение о минировании здания. Помещение покидают как сотрудники, так и посетители магазинов. Обстоятельства выясняются.

Ранее News.ru писал, что в Москве пришлось эвакуировать торговый центр «Авиапарк». Задымление произошло на четвёртом этаже здания, где расположена зона фуд-корта. В общей сложности из помещений были выведены около двух тысяч человек.