В Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом News.ru сообщили в экстренных службах.
Там уточнили, что поступило анонимное сообщение о минировании здания. Помещение покидают как сотрудники, так и посетители магазинов. Обстоятельства выясняются.
Ранее News.ru писал, что в Москве пришлось эвакуировать торговый центр «Авиапарк». Задымление произошло на четвёртом этаже здания, где расположена зона фуд-корта. В общей сложности из помещений были выведены около двух тысяч человек.