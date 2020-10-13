Топ-менеджеров «Сбера» обвинили в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/9bf3555c-0d4c-11eb-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Топ-менеджеры «Сбербанк страхование жизни» были обвинены в изнасиловании. В компании опровергают эту информацию.

Как сообщает телеканал «360», потерпевшая утверждает, что в декабре 2019 года стала жертвой изнасилования со стороны гендиректора компании Алексея Леоненко. Кроме того, в преступлении участвовали исполнительный директор Дмитрий Горшков и финансовый директор Александр Жуков.

На данный момент идёт доследственная проверка этих обвинений. Компания же готовится подать в суд для защиты чести и достоинства. Отмечается, что ранее в сентябре появилась информация, что Леоненко может быть уволен, без уточнения причин.

Как писал NEWS.ru, порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) рассказала детали группового изнасилования, которому поверглись она и её подруга Эмили на яхте в Геленджике. По заявлению актрисы, трое насиловавших их мужчин остались на свободе.