Топ-менеджеров «Сбера» обвинили в изнасиловании

Топ-менеджеры «Сбербанк страхование жизни» были обвинены в изнасиловании. В компании опровергают эту информацию.
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На данный момент идёт доследственная проверка этих обвинений. Компания же готовится подать в суд для защиты чести и достоинства. Отмечается, что ранее в сентябре появилась информация, что Леоненко может быть уволен, без уточнения причин.
Как писал NEWS.ru, порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) рассказала детали группового изнасилования, которому поверглись она и её подруга Эмили на яхте в Геленджике. По заявлению актрисы, трое насиловавших их мужчин остались на свободе.
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