https://static.news.ru/photo/df935fce-5333-11ea-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Правоохранительные органы задержали семь руководителей коммерческих организаций, а также двух должностных лиц ПАО «Ростелеком». Операция проходила в регионах Центрального федерального округа. Их подозревают в создании сговора по ограничению конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг.

По версии следствия, девять компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы участвовали в торгах на строительство линий связи в апреле 2019 года. Ряд компаний вместо торгов заключили договор субподряда по выгодной цене, другие отразили в документах падение ценового предложения. Как сообщает «Коммерсант», подозреваемые сумели получить доход в 788 млн рублей.

В «Ростелекоме» заявили о сотрудничестве с правоохранителями. Компания предоставила материалы, полученные при выявлении злоупотреблений по закупкам и при строительстве сетевой инфраструктуры.

Ранее появилась информация об утечке данных пользователей госуслуг. NEWS.ru сообщал, что в «Ростелекоме» опровергли эту информацию.