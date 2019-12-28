https://static.news.ru/photo/aa2b19c6-2a57-11ea-af2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростелеком/facebook.com

В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что специалисты провели проверку и не выявили утечки данных пользователей портала госуслуг.

«Ростелеком» не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено, — отметили в компании.

Представители «Ростелекома» предположили, что инцидент, о котором идёт речь в СМИ, может быть связан с работой мобильного приложения «Госуслуги Югры», передаёт ТАСС.

Ранее Роскомнадзор не нашёл нарушений в утечке в Интернет личных данных 360 тысяч россиян. Она произошла во время работы операторов информационных государственных систем. 15 мая стало известно, что в восьми информационных системах госорганов оказались размещены 360 тысяч записей с личной информацией, содержащей сведения о месте работы, а также адреса электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, писал NEWS.ru.