В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что специалисты провели проверку и не выявили утечки данных пользователей портала госуслуг.
«Ростелеком» не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено, — отметили в компании.
Представители «Ростелекома» предположили, что инцидент, о котором идёт речь в СМИ, может быть связан с работой мобильного приложения «Госуслуги Югры»,
Ранее Роскомнадзор не нашёл нарушений в утечке в Интернет личных данных 360 тысяч россиян. Она произошла во время работы операторов информационных государственных систем. 15 мая стало известно, что в восьми информационных системах госорганов оказались размещены 360 тысяч записей с личной информацией, содержащей сведения о месте работы, а также адреса электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, писал NEWS.ru.
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