https://static.news.ru/photo/7d67023c-2a4e-11ea-ad44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Минкомсвязь РФ начало проверку по делу о возможной утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг.

В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка, — передаёт сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Об утечке сообщал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Неизвестные разместили информацию на форуме, специализирующемся на утёкших базах данных. Как отметил Оганесян, персональные данные могли находиться в открытом доступе с 3 декабря 2019 года. Помимо них на сервере есть токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов.

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг, благодаря сбою данные оказались доступны для скачивания, писал NEWS.ru.