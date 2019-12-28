Минкомсвязь РФ начало проверку по делу о возможной утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг.
В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка, — передаёт сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Об утечке сообщал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Неизвестные разместили информацию на форуме, специализирующемся на утёкших базах данных. Как отметил Оганесян, персональные данные могли находиться в открытом доступе с 3 декабря 2019 года. Помимо них на сервере есть токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов.
Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг, благодаря сбою данные оказались доступны для скачивания, писал NEWS.ru.
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