https://static.news.ru/photo/b2d36160-2a3d-11ea-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Персональные данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг попали в Сеть и находятся в открытом доступе. Об утечке сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Неизвестные разместили информацию на форуме, специализирующемся на утёкших базах данных. Как отметил Оганесян, персональные данные могли находиться в открытом доступе с 3 декабря 2019 года. Помимо них на сервере есть токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов.

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг, благодаря сбою данные оказались доступны для скачивания. «Дыру» в безопасности, сообщает «Коммерсант», пытаются закрыть уже вторые сутки.

Ранее Роскомнадзор не нашёл нарушений в утечке в Интернет личных данных 360 тысяч россиян. Она произошла во время работы операторов информационных государственных систем. 15 мая стало известно, что в восьми информационных системах госорганов оказались размещены 360 тысяч записей с личной информацией, содержащей сведения о месте работы, а также адреса электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, писал NEWS.ru.