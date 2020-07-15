Тело мужчины обнаружили у причала Дворцовой набережной в Петербурге

https://static.news.ru/photo/8b289222-c757-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело мужчины обнаружили 16 июля в Неве у причала на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.

У четвёртого причала на Дворцовой набережной, 18 в Неве был обнаружен труп мужчины. В 13.05 был извлечен из воды, — сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС.

В данное время обстоятельства гибели уточняются, информирует издание «Невские новости».

Накануне в реке Смоленка в Санкт-Петербурге также было обнаружено тело. О мужчине в воде спасателям сообщили очевидцы. Спасатели прибыли в 15:41, спустя шесть минут после вызова. К этому моменту мужчина уже утонул. Инцидент произошёл у набережной реки Смоленка, 5. Обстоятельства происшествия уточняются. Река Смоленка разделяет Васильевский остров и остров Декабристов. Купаться в ней запрещено, писал NEWS.ru.