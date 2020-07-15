Спасатели вытащили тело мужчины из реки в Петербурге

https://static.news.ru/photo/c86401d6-c6a2-11ea-a615-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

В реке Смоленка Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. О мужчине в воде спасателям сообщили очевидцы.

Спасатели прибыли в 15:41 спустя шесть минут после вызова. К этому моменту мужчина уже утонул, сообщила РИА Новости пресс-служба городского ГУ МЧС. Инцидент произошёл у набережной реки Смоленка, 5. Обстоятельства происшествия уточняются.

Река Смоленка разделяет Васильевский остров и остров Декабристов. Купаться в ней запрещено.

Ранее мужчина и двое его сыновей утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку. По предварительным данным, все они были членами одной семьи. Трагедия произошла в районе улицы Обская около половины пятого вечера. В МЧС поступило сообщение, что в реке тонет ребёнок. До приезда спасателей к ней на помощь кинулись мужчины 1970 и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, а трёх человек унесло течением, писал NEWS.ru.