https://static.news.ru/photo/5979c220-cb11-11e9-b91c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Труп мужчины извлекли из Москвы-реки на территории Левобережного района столицы. По некоторым данным, погибший является крупным бизнесменом.

В пресс-службе столичного СК сообщили, что при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.

Telegram-канал Life Shot , со ссылкой на источники в экстренных службах, сообщил, что погибший — президент крупной охранной компании Global Safe Group Денис Щепетьев. Он работал с высокотехнологичными системами безопасности.

Ранее News.ru писал, что предприниматель из посёлка Ванзеват Белоярского района ХМАО был застрелен собственным работником. По данным регионального следственного управления СК РФ, установить личность убийцы удалось во время совместной работы с Росгвардией и полицией.