Тела четырёх человек нашли на турбазе в Алтайском крае

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Тела четырёх человек нашли в номере на турбазе в Алтайском крае. Среди умерших, по предварительной информации, есть ребёнок.

По данным источников «МК на Алтае», скончавшимися являются двое мужчин, женщина и десятилетняя девочка. Туристический объект находится около озера Ая. Комплекс расположен в низине, около побережья реки Катунь.

По информации портала, покойные проживали на турбазе несколько дней. Пока неизвестно, из какого региона РФ они приехали.

В последнее время из номера, где обнаружили трупы, никто не выходил. Гости не реагировали на звонки. Сотрудники турбазы считали, что граждане просто хотели отдохнуть. Когда пришло время выселения, персоналу не открыли дверь. Обеспокоенные окружающие самостоятельно вскрыли помещение и увидели четыре тела.

Источник МК считает, что смерть наступила 27 июля 2020 года, судя по состоянию трупов. По его словам, следы насильственной смерти отсутствуют. На месте происшествия работают силовики. Рабочая версия произошедшего — отравление.

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