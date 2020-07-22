Пропавший на Камчатке турист найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/812cc040-cc93-11ea-9271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitrii Gusarin/Global Look Press

Тело туриста, пропавшего 6 июля на вулкане Ключевской на Камчатке, обнаружено спасателями спустя 17 дней.

На северном склоне Ключевской сопки, в 200 метрах от кратера вулкана у мужчины отказали ноги и он потерял сознание, как сообщил спасателям его напарник по восхождению. Предположительно, причиной такого состояния стала горная болезнь. Такое случается из-за кислородного голодания на большой высоте (высота Ключевского — 4750 метров), усугублённого другими негативными факторами, такими как переутомление, переохлаждение, обезвоживание организма и так далее.

Первого туриста спустили со склона 8 июля, поиски второго осложнялись камнепадом и селевыми потоками, не позволявшими спасателям подняться на сопку. На помощь им пришли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты приморского спортклуба «Восток», передаёт РИА Новости.

Сегодня спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская сопка, где было обнаружено тело пропавшего альпиниста, — цитирует агентство сообщение краевого Министерства специальных программ и по делам казачества.

Поисковый отряд приступил к спуску тела погибшего мужчины.

Отмечается, что в ноябре 2019 Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области — начал извергаться, туристам и альпинистам не рекомендовано подниматься на него.

Как писал NEWS.ru ранее, четверо туристов эвакуированы с труднопроходимого склона в районе горы Демерджи на южном берегу Крыма. Операцию по их вызволению провели спасатели регионального управления МЧС. Группа застряла на маршруте вечером 12 июля.