Тайник с боеприпасами сдетонировал при тушении пожара под Читой

https://static.news.ru/photo/104d801c-9f39-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZAB.RU/vk.com

Схрон с патронами различного калибра сдетонировал во время тушения лесного пожара в нескольких километрах от Читы. Боеприпасы были спрятаны в пне. Пострадавших нет.

Взрывы произошли неожиданно, когда пожарные находились в непосредственной близости от тайника. К счастью, никто не пострадал, — сообщил «МК в Чите» источник в экстренных службах Забайкальского края.

По предварительной информации, в тайнике находились патроны калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 9 мм, предназначенные для разных видов оружия. Неразорвавшиеся патроны были направлены на баллистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот оружия.

Как писал NEWS.ru, полиция Челябинска пресекла деятельность подпольного оружейного цеха. Перед судом предстанут четверо работавших в нём местных жителей. Незаконное производство огнестрельного оружия и боеприпасов организовал ранее судимый 21-летний студент колледжа. Имея навыки токарных и сварочных работ, он вместе с тремя сообщниками переделывал охолощённые автоматы и пистолеты в боевые. После переделки оружие сбывалось. Покупателей искал один из участников преступной группы. Подпольный оружейный цех располагался в гараже. В ходе обыска там были обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, 11 пистолетов Макарова, основные части оружия и несколько сотен различных боеприпасов.