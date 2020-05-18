Подпольную оружейную мастерскую раскрыли в Челябинске

https://static.news.ru/photo/fa6bc0a4-99a9-11ea-ab03-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.мвд.рф

Полиция Челябинска пресекла деятельность подпольного оружейного цеха. Перед судом предстанут четверо работавших в нём местных жителей.

Незаконное производство огнестрельного оружия и боеприпасов организовал ранее судимый 21-летний студент колледжа. Имея навыки токарных и сварочных работ, он вместе с тремя сообщниками переделывал охолощённые автоматы и пиcтолеты в боевые. После переделки оружие сбывалось. Покупателей искал один из участников преступной группы.

Подпольный оружейный цех располагался в гараже. В ходе обыска там были обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, 11 пистолетов Макарова, основные части оружия и несколько сотен различных боеприпасов.

Уголовное дело в отношении преступной группы передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы, сообщается на сайте главка МВД по Челябинской области.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ провела масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. В её ходе было изъято около сотни стволов, более полутора сотен снарядов и 17 килограммов взрывчатки.