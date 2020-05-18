Подпольную оружейную мастерскую раскрыли в Челябинске

Полиция Челябинска пресекла деятельность подпольного оружейного цеха. Перед судом предстанут четверо работавших в нём местных жителей.
Незаконное производство огнестрельного оружия и боеприпасов организовал ранее судимый 21-летний студент колледжа. Имея навыки токарных и сварочных работ, он вместе с тремя сообщниками переделывал охолощённые автоматы и пиcтолеты в боевые. После переделки оружие сбывалось. Покупателей искал один из участников преступной группы.
Подпольный оружейный цех располагался в гараже. В ходе обыска там были обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, 11 пистолетов Макарова, основные части оружия и несколько сотен различных боеприпасов.
Уголовное дело в отношении преступной группы передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы,
Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ провела масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. В её ходе было изъято около сотни стволов, более полутора сотен снарядов и 17 килограммов взрывчатки.
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