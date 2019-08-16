https://static.news.ru/photo/96dfaab0-c0c3-11e9-96e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Chuanhao/Xinhua/Global Look Press

Более 85 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна «Лекима», который достиг побережья Китая. Стихия привела к обрушению 250 жилых строений.

Как сообщает ТАСС , в результате мощных ливней затопило более 25,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Ущерб от разгула стихии оценивается в $12,6 млн. В настоящее время власти пытаются справиться с последствиями непогоды, для предотвращения различного рода ЧП приостановлены работы на шахтах и рудниках.

Ранее News.ru писал, что три человека погибли и десятки пострадали в результате тайфуна «Кроса», который обрушился на западную часть Японии. В данное время тропический шторм находится в Японском море и движется по направлению к острову Хоккайдо. Скорость ветра в его центральной части составляет порядка 25 м/с. По данным японских метеорологов, вечером 17 августа ожидается сильный ветер с порывами до 35 м/с, прогнозируется выпадение около 200 мм осадков.