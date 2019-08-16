Более 85 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна «Лекима», который достиг побережья Китая. Стихия привела к обрушению 250 жилых строений.
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Ранее News.ru писал, что три человека погибли и десятки пострадали в результате тайфуна «Кроса», который обрушился на западную часть Японии. В данное время тропический шторм находится в Японском море и движется по направлению к острову Хоккайдо. Скорость ветра в его центральной части составляет порядка 25 м/с. По данным японских метеорологов, вечером 17 августа ожидается сильный ветер с порывами до 35 м/с, прогнозируется выпадение около 200 мм осадков.