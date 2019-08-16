https://static.news.ru/photo/31d34e8c-c08d-11e9-b32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Xulei/Xinhua

Скорость ветра на Сахалине достигла 30 метров в секунду, частично остались без света девять населённых пунктов.

Частично обесточены сёла Чехов, Пионеры (Холмский район), Урожайное, Новосёлово (Томаринский район). На севере острова лишены электроснабжения сёла Адо-Тымово, Воскресеновка, Молодёжное, Арги-Паги. В общей сложности без света остались более семи тысяч человек, информирует правительство Сахалинской области.

Ранее News.ru писал, что три человека погибли и десятки пострадали в результате тайфуна «Кроса», который обрушился на западную часть Японии.