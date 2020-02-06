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Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда на освобождение от наказания троих проходящих по делу о похищении популярного певца Авраама Руссо в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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