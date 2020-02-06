Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Настасьино в подмосковном Можайске загорелась свиноферма. В ангаре находятся пять тысяч свиней.

Произошло загорание свинофермы площадью 5 тысяч 850 квадратных метров. Внутри металлического ангара находятся 5 тысяч свиней, — передаёт ТАСС слова источника.

В настоящее время пожар локализован на площади 800 квадратных метров.

Как ранее писал NEWS.ru, 5 февраля пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на одном из складов в подмосковной Истре. Информация о пострадавших не поступала.

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