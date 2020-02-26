https://static.news.ru/photo/f8abf7c4-58a5-11ea-a717-fa163e074e61_660.jpg Подростки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооружённого нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В Саратове суд арестовал одного из подростков, который готовил вооружённое нападение на учебное заведение.

Как сообщает ТАСС, он проведёт под стражей два месяца — до 25 апреля.

Ранее 26 февраля ФСБ задержала двух подростков, которые планировали нападение на школу в Саратове. В общей сложности ребята собирались убить примерно 40 человек. По данным силового ведомства, в нападениях на школы подростки планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц», писал NEWS.ru.