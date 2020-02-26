В Саратове суд арестовал одного из подростков, который готовил вооружённое нападение на учебное заведение.
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Ранее 26 февраля ФСБ задержала двух подростков, которые планировали нападение на школу в Саратове. В общей сложности ребята собирались убить примерно 40 человек. По данным силового ведомства, в нападениях на школы подростки планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести.
СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц», писал NEWS.ru.
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