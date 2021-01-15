Судья задержан при получении взятки в 13 млн рублей в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/edbd52c4-5799-11eb-b613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов был задержан с поличным при получении взятки 13 млн рублей. За эти деньги судья обещал помочь с уголовным делом по незаконному обороту наркотиков.

Операция по задержанию подозреваемого проводилась при поддержке ФСБ.

На днях в ходе спецоперации в Подмосковье при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России правоохранительными и следственными органами был задержан с поличным при получении взятки в размере 13 миллионов рублей судья Лыткаринского горсуда Котов Сергей Владимирович. Задержание было связано с договорённостью судьи помочь в уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков, — цитирует неназванного собеседника ТАСС.

Несмотря на то, что судья попался с поличным, следователи были вынуждены его отпустить. Материалы дела находятся в СУ СКР по Московской области. Его сотрудники обратятся в Высшую квалификационную коллегию судей для получения разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении лыткаринского судьи.

Издание отмечает, что вместе с Котовым был задержан некий адвокат, статус которого неизвестен. Официальные комментарии по поводу задержания судьи не поступали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Саратове вновь задержали прокурора Кировского района Андрея Пригарова, подозреваемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказал его адвокат Андрей Морозов.