Суд продлил арест математику Азату Мифтахову

https://static.news.ru/photo/f9b5e440-309f-11eb-87e9-fa163e074e61_660.jpg Азат Мифтахов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Головинский суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей Мифтахова продлена до 4 марта 2021 года, — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова.

Сегодня состоялось очередное заседание по существу уголовного дела, однако суд ограничился лишь продлением срока ареста, основную часть разбирательства отложили на 4 декабря из-за занятости одного из адвокатов в другом процессе.

Силовики задержали Азата Мифтахова в феврале 2019 года. Его обвиняют в нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в 2018 году: тогда неизвестные разбили в здании окно и бросили дымовую шашку.

Изначально его подозревали в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С зимы 2019 года Мифтахов находится в СИЗО. По этому же делу вместе с ним проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Ещё один подозреваемый, Алексей Кобаидзе, покинул Россию. Некоторые фигуранты, в том числе Мифтахов, говорили, что для получения признательных показаний силовики пытали их.

Ранее NEWS.ru писал, что математики Франции выступили в защиту Азата Мифтахова.