Математики Франции выступили в защиту Азата Мифтахова

https://static.news.ru/photo/af930228-2814-11eb-873a-fa163e074e61_660.jpg Азат Мифтахов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Математическое общество Франции выступило с заявлением, касающимся уголовного преследования аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис партии «Единая Россия» в Москве. Европейские учёные поддержали своего российского коллегу.

Математическое общество Франции выражает глубокую озабоченность содержанием под стражей с 1 февраля 2019 года российского математика Азата Мифтахова, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Также Математическое общество Франции напоминает, что Мифтахов признан политическим заключённым правозащитным центром «Мемориал», после задержания подвергался пыткам и обвинён в производстве взрывчатых веществ, но через несколько дней был освобождён, а затем снова арестован.

Математическое общество Франции подтверждает свою приверженность основополагающим правам и свободам в отношении математиков. Оно следит за развитием судебного процесса над Мифтаховым и призывает к гуманному обращению с ним на протяжении всего срока его содержания под стражей и к справедливому, равноправному и прозрачному судебному разбирательству, — сказано в заявлении.

В феврале 2020 года в поддержку Мифтахова выступило Американское математическое общество, обратив внимание на «несоразмерность его положения сути предъявленных обвинений». Также в разное время за освобождение фигуранта дела выступали учёные Ноам Хомски, Дэвид Грэбер и многие другие. Об этом на своей странице в Facebook напомнил сотрудник МГУ и активист профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов.

Как писал NEWS.ru, процесс над математиком, аспирантом МГУ и анархистом Азатом Мифтаховым проходит в Головинском суде Москвы. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицает вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.