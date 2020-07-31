Происшествия

Суд отправил под арест задержанных под Волгоградом экстремистов

16:50, 31 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста организатору и членам ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ).

Под стражей они пробудут до 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Волгоградской области.

О задержании шестерых членов ячейки в Волгоградской области стало известно утром 31 июля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).

Как писал NEWS.ru, в ходе обысков по местам проживания задержанных была обнаружена экстремистская литература и другие материалы, подтверждающие их причастность к указанной организации.

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