Суд отправил под арест задержанных под Волгоградом экстремистов

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста организатору и членам ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ).
Под стражей они пробудут до 28 сентября,
О задержании шестерых членов ячейки в Волгоградской области стало известно утром 31 июля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).
Как писал NEWS.ru, в ходе обысков по местам проживания задержанных была обнаружена экстремистская литература и другие материалы, подтверждающие их причастность к указанной организации.
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