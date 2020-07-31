Суд отправил под арест задержанных под Волгоградом экстремистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник после травмы головы. Бывший чиновник умер на 60-м году жизни в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Юрий Алексеевич [Савенко] умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжёлом состоянии, — сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук. Известно, что...