Силовики обезвредили ячейку исламистов под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/5809c538-d2fa-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деятельность ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ) пресечена в Волгоградской области. Задержаны шесть человек — организатор и пятеро рядовых членов.

В ходе обысков по местам проживания экстремистов силовики изъяли большое количество экстремистской литературы и другие материалы, подтверждающие причастность задержанных к организации.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали пятерых террористов в трёх регионах России. Все они оказались членами экстремистской группировки, созданной на территории колонии в Калмыкии.