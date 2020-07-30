Силовики обезвредили ячейку исламистов под Волгоградом

Деятельность ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ) пресечена в Волгоградской области. Задержаны шесть человек — организатор и пятеро рядовых членов.
В ходе обысков по местам проживания экстремистов силовики изъяли большое количество экстремистской литературы и другие материалы, подтверждающие причастность задержанных к организации.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Решается вопрос об избрании им меры пресечения,
Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали пятерых террористов в трёх регионах России. Все они оказались членами экстремистской группировки, созданной на территории колонии в Калмыкии.
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