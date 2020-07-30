Силовики задержали террористов в трёх регионах России

https://static.news.ru/photo/6a24747e-d260-11ea-82b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Земляченко/NEWS.ru

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержали силовики после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, передают представители СК РФ.

В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём), задержаны пять лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Калмыкия, — говорится на официальном сайте Следкома России.

Стражи порядка собираются ходатайствовать об аресте задержанных. Всего по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых проходят 40 человек. В отношении одного из участников террористического сообщества, Михаила Жигунова, уголовное дело в июле 2020 года направили в суд для рассмотрения по существу.

По информации оперативников, в середине 2013-го уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении экстремистскую группировку. После освобождения в 2015-м он объявил себя амиром (руководителем незаконного вооружённого формирования) и 31 марта 2015-го был ликвидирован при попытке посягнуть на жизнь силовиков в Хасавюрте.

По мнению силовиков, в террористическое сообщество в колонии в Яшкуле с середины 2013-го по 16 декабря 2019-го входили свыше 100 осуждённых.

Ранее СК РФ были возбуждены уголовные дела в отношении экс-руководителей яшкульской исправительной колонии (Калмыкия), где два года существовал так называемый джамаат — в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по региону Павла Батаева и экс-замглавы ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии Артура Цамаева. По версии СК РФ, фигуранты за деньги помогали радикалам вести свою деятельность — позволяли проносить в колонию планшеты, мобильники, запрещённую литературу, символику террористических организаций.

Ранее NEWS.ru сообщал Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) разместила в Сети кадры задержания подозреваемого в работе на разведку Украины. Им оказался военнослужащий Черноморского флота РФ (ЧФ). Судя по его поведению во время спецоперации, он очень боялся применения силы. В настоящий момент мужчину доставили в СИЗО.