Видео задержания военного за госизмену в Севастополе появилось в Сети

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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) разместила в Сети кадры задержания подозреваемого в работе на разведку Украины. Им оказался военнослужащий Черноморского флота РФ (ЧФ). Судя по его поведению во время спецоперации, он очень боялся применения силы. В настоящий момент мужчину доставили в СИЗО.

Ролик начинается с выпрыгивания правоохранителей из микроавтобуса. Далее они налетели на подозреваемого, находившегося буквально в двух метрах от транспортного средства. Вероятный шпион гулял по Севастополю в шортах и с голым торсом, передаёт РИА Новости.

Ай-ай, не надо, мужики, не бейте, — успел прокричать задержанный.

Однако на кадрах не видно, чтобы к нему применяли силу. Из автомобиля подозреваемого вывели уже в джинсах и футболке. Под руки мужчину завели в здание, на входе которого висит табличка «Севастопольский гарнизонный военный суд». Видео опубликовано в социальной сети Twitter пользователем «Елена Пшеничная 2» со ссылкой на ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал о задержании в Москве советника по информационной политике главы Роскосмоса Ивана Сафронова. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Дома у Сафронова и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. 13 июля бывшему работнику СМИ официально предъявили обвинение в госизмене.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.