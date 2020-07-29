В Севастополе военнослужащего арестовали за госизмену в пользу Украины

https://static.news.ru/photo/0f718d0a-d233-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота. Его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд уже заключил военного под стражу, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о задержании в Москве советника по информационной политике главы Роскосмоса Ивана Сафронова. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Дома у Сафронова и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. 13 июля бывшему работнику СМИ официально предъявили обвинение в госизмене.