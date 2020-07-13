https://static.news.ru/photo/6b326904-c507-11ea-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-корреспонденту газет «Коммерсант» и «Ведомости», советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене, рассказал его адвокат Иван Павлов. Фигурант не признал вину, добавил юрист. До этого он находился в статусе подозреваемого.

Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Вину он не признаёт, — цитирует защитника ТАСС.

Павлов добавил, что «предъявленное обвинение Ивану непонятно», так как неясно, кто, по версии оперативников, завербовал Ивана и какую информацию, кому и как фигурант якобы передал, а также в какое время, пишет РИА Новости. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Нескольких работников СМИ задержала полиция у СИЗО «Лефортово» в Москве, где находится Сафронов. Они пришли поддержать фигуранта. Возле здания СИЗО собрались десятки человек — как работников СМИ, так и сочувствующих. Участники мероприятия были в майках, на которых написано «Свободу Сафронову». По словам осуществлявшего задержание полицейского, надпись на одежде «даёт основания для задержания»

В автозак отвели члена профсоюза журналистов Софью Русову, специального корреспондента издания «Холод» Марию Карпенко, корреспондента радио «Коммерсант-FM» Аллу Пугачёву, журналистов газеты «Коммерсант» Анну Васильеву, Анну Поваго и Марию Шер, бывшую сотрудницу «Ведомостей» Татьяну Морозову и ещё несколько человек.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

ФСБ считает, что журналист был завербован в 2012 году. По версии следствия, в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США, писал NEWS.ru.

Иван Сафронов до мая 2019 года работал в газете «Коммерсант», с июля того же года — в «Ведомостях». 18 мая 2020 года он стал советником главы госкорпорации «Роскосмос».