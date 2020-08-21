Суд отказал в биологической экспертизе по делу Ефремова 

Судья Елена Абрамова отказала в ходатайстве стороны защиты о проведении биологической экспертизы по делу Михаила Ефремова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская просили взять смывы с подушки безопасности и на пассажирском сиденье. По их предположению, Ефремов сидел именно там, и это исследование могло бы подтвердить или опровергнуть это.
Вам жалко так одну экспертизу сделать? Зачем каждый день суд? Насколько я знаю, другие дела идут долго, почему мое дело так? Потому что резонансное? — высказался подсудимый.
Однако суд отказался проводить новую экспертизу.
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