Суд отказал в биологической экспертизе по делу Ефремова 

https://static.news.ru/photo/7aed0c86-e3b2-11ea-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Судья Елена Абрамова отказала в ходатайстве стороны защиты о проведении биологической экспертизы по делу Михаила Ефремова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская просили взять смывы с подушки безопасности и на пассажирском сиденье. По их предположению, Ефремов сидел именно там, и это исследование могло бы подтвердить или опровергнуть это.

Вам жалко так одну экспертизу сделать? Зачем каждый день суд? Насколько я знаю, другие дела идут долго, почему мое дело так? Потому что резонансное? — высказался подсудимый.

Однако суд отказался проводить новую экспертизу.