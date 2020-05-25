Суд арестовал захватчика банка на Земляном Валу

Хамовнический суд арестовал захватчика отделени банка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд постановил избрать Барышникову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 23 июля 2020 года, — сказал пресс-секретарь.
Мужчине предъявили обвинение. Ему вменяют пункты «г» и «ж» ч.2 статьи 206 УК («Захват заложников в количестве двух и более лиц с применением оружия»).
Обвиняемый захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве днем 23 мая. В момент нападения в банке находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Захватчик заявил, что он собирается взорвать отделение — при себе у него якобы имеется бомба.
Мужчина не выдвигал конкретных требований, но потребовал привести к нему телеведущую Ольгу Бузову. Один из заложников вёл в Instagram прямой эфир из отделения. Позднее нападавшего задержали бойцы СОБР. На допросе у следователей он признал свою вину.
Ранее NEWS.ru писал о том, что напавшего на банк в Москве уже судили за грабёж и угон.
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