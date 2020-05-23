Напавшего на банк в Москве уже судили за грабёж и угон

Мужчина, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка в Москве, сообщил о своём криминальном прошлом. Он уже был судим по статьям о грабеже и угоне.
Об этом журналистам ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов нашли деньги в сумке, с которой он пришёл в банк.
Ранее стало известно, что нападавшего зовут Алексей Барышников. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание. Находясь в помещении, он пил вино из бутылки.
Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен для прохождения экспертизы.
Добавьте наши новости в избранные источники