Суд арестовал студентку МГУ, обвиняемую в убийстве своего деда

Гагаринский суд Москвы арестовал студентку МГУ Эмину Якубову на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По версии следствия, 18-летняя девушка убила своего дедушку ножом. Трагедия произошла накануне на юго-западе Москвы.

Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Якубовой Эмины Хуршедовны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказали в пресс-службе.

Девушке предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным СК РФ, убийство произошло во время бытовой ссоры. Якубова нанесла 74-летнему мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Сразу после задержания студентка призналась в совершении преступления, заявив, что оборонялась.

В свою очередь, как сообщает издание «Shot», следователи ищут парня Эмины. Есть предположение, что он употребляет наркотики. Также отмечается, что при обыске в квартире, где произошло убийство, следователи нашли тетради Якубовой со странными записями про смерть. Известно также, что за день до убийства отец студентки обращался в полицию с заявлением об её исчезновении.

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