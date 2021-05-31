Строящаяся школа загорелась на Камчатке

Здание строящейся школы загорелось в Петропавловске-Камчатском. Пламя охватило территорию в 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Сообщение о пожаре
Пожару присвоен второй ранг, в тушении огня задействован беспилотник. Информации о пострадавших нет. В Сети между тем появилось видео с места происшествия. Его публикует канал РЕН ТВ.
Как сообщалось ранее, пожар произошёл в гостинице, расположенной в историческом центре Петрозаводска. Площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров.