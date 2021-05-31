Строящаяся школа загорелась на Камчатке

https://static.news.ru/photo/aeb6c1b6-c263-11eb-b2e1-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 41.mchs.gov.ru

Здание строящейся школы загорелось в Петропавловске-Камчатском. Пламя охватило территорию в 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения утром 1 июня. Происшествие случилось в здании на проспекте Рыбаков, речь идёт о корпусах школы № 33. Пламя распространилось на первый и второй этажи. В тушении огня задействованы порядка 25 человек и семь единиц техники.

Пожару присвоен второй ранг, в тушении огня задействован беспилотник. Информации о пострадавших нет. В Сети между тем появилось видео с места происшествия. Его публикует канал РЕН ТВ.

Как сообщалось ранее, пожар произошёл в гостинице, расположенной в историческом центре Петрозаводска. Площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров.