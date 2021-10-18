Стрелявший в школе под Пермью ученик высказывался о Бекмансурове

Шестиклассник, стрелявший из ружья в школе посёлка Сарс под Пермью, осуждающе высказывался о напавшем на пермский университет Тимуре Бекмансурове, в результате действий которого погибли шесть человек и пострадали 47, в том числе, сам нападавший. Об этом рассказал один из учащихся поселковой школы, передаёт URA.RU.

Он говорил о том, что тот — плохой человек, — сказал ученик.

Он добавил, что стрелявший школьник знал, к какому типу относится ружьё Бекмансурова, и проявлял интерес к оружию. По словам собеседника, когда в школе проходили тему оружия, подросток активно обсуждал этот вопрос, он говорил об этом больше других, а также играл в S.T.A.L.K.E.R.

Шестиклассник из школы в посёлке Сарс под Пермью пришёл в учебное заведение с самозарядным карабином «Сайга». Он пронёс оружие внутрь, воспользовавшись пересменкой охраны. Подросток выстрелил в потолок и в дверь, в результате пострадал один ребёнок, в ногу которого попал осколок стекла. Стрелка обезвредила директор школы.

Задержанный школьник заявил, что поводом для поступка стала травля одноклассницы. Он рассказал, что хотел разобраться с ней, не трогая других учеников. Однако, когда школьники усомнились в подлинности ружья, выстрелил, чтобы доказать им обратное.

После стрельбы в школе Следственный комитет возбудил два уголовных дела, по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).