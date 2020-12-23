Стрелявшего в жандармов жителя Франции нашли мёртвым

Мужчину, стрелявшего в жандармов на территории французского департамента Пюи-де-Дом, обнаружили мёртвым. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил министр внутренних дел государства Жеральд Дарманен.
В настоящий момент руководитель ведомства направляется к месту инцидента, произошедшего в коммуне Амбер,
Ранее стало известно, что жандармы пытались спасти от преступника женщину, укрывшуюся на крыше дома. Правоохранители приблизились к жилищу, после чего злоумышленник и начал стрелять. Один правоохранитель погиб, ещё один был ранен. После этого мужчина поджёг дом. В пожаре погибли два жандарма.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейский погиб, ещё один пострадал в результате перестрелки в американском городе Конкорд штата Северная Каролина.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером 16 декабря. Жизни раненого сотрудника ничего не угрожает.