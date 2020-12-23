Стрелявшего в жандармов жителя Франции нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/82ce3c50-4504-11eb-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Genxing/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Мужчину, стрелявшего в жандармов на территории французского департамента Пюи-де-Дом, обнаружили мёртвым. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил министр внутренних дел государства Жеральд Дарманен.

В настоящий момент руководитель ведомства направляется к месту инцидента, произошедшего в коммуне Амбер, передаёт портал «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что жандармы пытались спасти от преступника женщину, укрывшуюся на крыше дома. Правоохранители приблизились к жилищу, после чего злоумышленник и начал стрелять. Один правоохранитель погиб, ещё один был ранен. После этого мужчина поджёг дом. В пожаре погибли два жандарма.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейский погиб, ещё один пострадал в результате перестрелки в американском городе Конкорд штата Северная Каролина.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером 16 декабря. Жизни раненого сотрудника ничего не угрожает.