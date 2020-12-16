Сотрудник полиции погиб в перестрелке в Северной Каролине

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Полицейский погиб, ещё один пострадал в результате перестрелки в американском городе Конкорд штата Северная Каролина.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером 16 декабря. Жизни раненого сотрудника ничего не угрожает.

Уточняется, что открывший стрельбу человек был ликвидирован. Другие подробности случившегося не разглашаются, передаёт FOX NEWS.

Ранее NEWS.ru писал, что уроженец Доминиканской Республики Луис Васкес, устроившись стрельбу у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, намеревался захватить заложников, чтобы добиться от США помощи нуждающимися в странах Латинской Америки. Инцидент произошёл 13 декабря после традиционного рождественского концерта, который проходил перед входом в собор. Присутствовавшие на месте происшествия полицейские сделали не менее полутора десятков выстрелов в злоумышленника. Одним из них он был ранен в голову и в итоге скончался. В кармане его одежды полицейские нашли записку, в которой говорилось, что Васкес намерен захватить заложников.