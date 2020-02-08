https://static.news.ru/photo/c362984c-4aaf-11ea-8df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Jakkrapanth Thomma/facebook.com

Очередные выстрелы прозвучали в здании торгового центра в Таиланде. Об этом сообщили сотрудники СМИ, которые работают на месте происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее во время штурма здания спецподразделению не удалось обнаружить военнослужащего, который взял в заложники жителей города Накхонратчасима. В ходе операции в ТЦ были найдены несколько посетителей, которые оказались заблокированы в здании во время теракта. Им помогли выйти.

NEWS.ru сообщал, что число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 31 человека. На место происшествия привезли мать стрелка для проведения переговоров.